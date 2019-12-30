廢乾電池回收真方便！

你知道哪裡可以回收廢乾電池嗎？

臺灣的廢電池回收管道十分普遍且便利，目前多數連鎖超商、量販店、藥妝店、地方環保機關核可的回收廠商，甚至是3C通訊行、攝影器材行或照相冲印店等，都設有廢電池回收站點。此外，社區、學校、軍隊、監獄及慈善團體等機構也主動收集廢電池，民眾還可以自行蒐集，再交給清潔隊資源回收車。

Photo Credit:關鍵評論網 臺灣廢乾電池回收管道。

帶你認識超商可回收的廢乾電池種類：

1號、2號、3號、4號乾電池、水銀電池、筆電電池、鋰電池（指手機、數位相機的鋰電池）均可回收，但不包含工業用電池、汽/機車蓄電池。

要特別注意的是，如果廢筆電的乾電池可以拆卸，一定要記得另外取出回收喔！

你知道什麼是回收販賣業者嗎？

經環保署指定公告物品或其包裝、容器（應回收廢棄物）的販賣業者，應依規定設置資源回收設施，並執行回收、清除應回收廢棄物工作。

而「廢乾電池」的回收管道，其實比任何回收物都多。如便利超商即為列管「販賣業者」之一，更因為便利超商密度高，在回收廢容器或廢乾電池都變得相當容易。

Photo Credit:關鍵評論網 環保署規定應設置資源回收設施的14類「販賣業者」業別。

不只如此，為響應政府的回收廢乾電池的回收政策，統一超商及全家便利商店，更自主推出了廢乾電池、廢筆電、廢平板等廢棄商品的折抵活動呢！ 如此多元又便利的回收管道，相信讓「沒有時間」、「不方便」不再是無法做回收的理由，學習電池回收哥的精神，環保愛地球，養成資收好習慣，一起為環境盡一份心力。