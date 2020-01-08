廢機動車輛回收處理有一套

R婆婆：家裡那台二行程老車已經跑不動了，來上網登記回收。恩～這樣～再這樣～送出！賀啊！

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Dr.R：R婆婆，你這麼厲害，上網回收家裡那台老車了喔！

R婆婆：嘿啊～金方便內原本以為會很久，沒想到一下就好了，回收實在是金方便，難怪說回收率99.7%，是說Dr.R，哩甘災廢機動車輛回收之後，會怎麼回收再利用嗎？

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Dr.R：當然摟，廢汽機車車體構造複雜，為了避免二次污染，要先載運到拆解廠處理在車體內的汽油、機油，並拆解下廢鉛蓄電池（電瓶）、廢潤滑油、廢輪胎、引擎、觸煤器等有價值的零件，這些零件再分別進入各自專業的處理廠製成二次料，而剩下的車殼就可以送到粉碎分類廠，經過粉碎，篩選、風選、磁選分離出銅、鐵、鋁、非鐵金屬及雜質，各類鐵金屬經過熔煉，獲得更高品質的鐵錠和鋁錠，就能夠回到工業循環！

R婆婆：臺灣的資源回收技術實在是很讚，連廢機動車輛也全身都是寶。

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Dr.R：對啊，若看到路邊有那種停很久，疑似廢車，可以撥打資源回收免費服務專線0800-085717，一通電話，就會有專人去評估車體回收事宜。

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R婆婆：喔！你說的這個，我有在回收綠報報看過。

Dr.R：嗯～正確回收不能再使用的資源，讓有限的地球資源，透過資源回收循環再利用吧！