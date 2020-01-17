過年除舊布新迎金鼠 從廢車回收領獎金開始！

過年除舊布新，從廢車回收領獎金開始！提升老舊車輛回收效率、促進循環經濟，在回收宣導記者會上，環保署再推線上申請便民服務，只要撥打一通電話，或是透過資源回收網，就可以跟業者約定回收時間及地點，環保署提醒，回收同時，一定要記得索取廢機動車輛回收管制聯單，這樣可以隨時掃描聯單上的QRCode，線上申請廢機動車輛回收獎勵金！

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行政院環保署回收基管會執行秘書顏旭明表示：「在每一年年末的時候，我們的民眾都有一個習慣就是除舊佈新，這個階段會有很多的廢車回收，環保署在這裡呼籲大家，廢車的回收在廢車的部分有1,000元，機車的部分有300元，請大家不要忘了上去領獎勵金。」

年前小確幸! 汽車回收獎勵金一千 機車三百

雖然線上申請獎勵金相當方便，但根據統計，108年還是有2.67%，不能一次將回收獎勵金成功匯款至車主帳戶，分析退款原因，有接近46%民眾，輸入帳號錯誤，而近19%車主，填錯要匯入的郵局或銀行分行別。

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行政院環保署回收基管會執行秘書 顏旭明表示：「上網申請的時候必須注意，第一個：一定是車主本身的帳戶，第二個：千萬不要填錯帳戶號碼，或者分行別。所有的線上申請，環保署都保證在三週之內會把獎勵金匯到帳戶裡面。」

據統計目前仍然有超過25萬7,000位車主，沒有採用電匯撥款方式，而是申請支票寄送回收獎勵金，但這些支票卻還沒有兌現，累計金額超過1億7,800萬元。

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行政院環保署回收基管會執行秘書 顏旭明表示：「民眾這個金額趕快來領回去，目前累計的金額已經到達1億7800萬元，建議民眾過年前有點小確幸，請大家儘速來申請。」

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在環保署積極推廣下，108年超過9成5車主，已透過線上申請便民服務，完成獎勵金申請，年節將至，家家戶戶歡喜等過年之餘，也要記得回收家中年久失修老舊車輛，除舊布新，新年提早開運、迎金鼠。