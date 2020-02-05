LED照明光源回收處理流程大公開

R哥：R妹，今天你不是有去參觀LED廢照明光源回收處理廠，有學到什麼嗎？

R妹：當然有啊！那我先考考R哥，你覺得為什麼要回收廢照明光源？

R哥：我記得…廢照明光源裡面有玻璃、塑膠、鐵、鋁等，可以回收再利用的材質，但因為也有有害物質汞，所以一定要回收處理。

R妹：沒錯～傳統的廢照明光源含「汞」，如果沒有好好處理對環境會產生危害！但是，LED是不含「汞」的唷～

R哥：哇！不含汞、又省電，LED真的超讚der！

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R妹：由於 LED 照明光源由多種材質組成，回收處理的過程中，跟傳統的廢照明光源處理的流程跟設備都不同喔！

首先以破碎機破碎，經磁選機分離磁性物質廢鐵，再進入渦電流分選機，分離非磁性金屬廢鋁，最後以人工拆解方式將分離電路板及塑膠拆開分離，交給相關業者進行循環再利用。而廢電路板，則是交給甲級廢棄物處理廠處理。

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R哥：環保署回收基管會的回收綠報報，有提到2018 年臺灣回收的廢照明光源就有 4,555 公噸，把回收的燈泡連接起來，可以繞行臺灣約 25 圈，回收率達九成，是很棒的回收成果！但沒想到原來傳統燈泡跟LED燈泡回收處理流程不一樣，你這次真的學到很多捏～

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R妹：對呀，而且環保署回收基管會在推動高回收成果的背後，也有定期刊出「資源回收電子報-回收綠報報」其實裡面一直都有持續報導臺灣資源回收大小事！你也還是要定期收看，才會知道最新的資收二三事唷！

R哥：吼吼～不只咧！我還有追蹤Facebook還有訂閱環保署的Youtube，開啟小鈴鐺，還有分享給我所有的朋友～這麼讚的內容，一定會大力支持，一起愛地球啦！