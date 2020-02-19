R哥的廢乾電池回收筆記

R哥：我就是江湖人稱，資源回收做得最好的、最環保愛地球的資・源・回・收・哥，大家可以叫我R哥！

是說，上次帶著廢乾電池到便利超商回收，回收可以折抵現金，全臺灣的便利商店都有這個服務喔！

恩…好的！廢乾電池這個資源呢，含有微量重金屬以及可再利用的資源，用完後一定要回收！根據環保署統計，目前2019年截至9月止，臺灣乾電池全國廢乾電池的回收總量也已經有近3千公噸的驚人成果。

Photo Credit: 關鍵評論網

因為廢乾電池的回收處理流程：破碎、磁選、震動篩選、比重分選，可以篩選出廢二氧化錳粉、廢鋅、廢塑膠，這些可以做為塑膠粒、鋼筋、鋅錠的二次再生料再應用！

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要回收的廢乾電池呢，也不只有水銀電池，像是手錶的鈕釦電池、手機的鋰電池，以及1、2、3、4號電池，這些方的、扁的、圓的、長的等等等，只要單顆在1公斤以內的電池，都是可以回收的電池，有些玩具、手機的電池，在丟棄之前也要記得取出機內廢乾電池喔。

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而之前回收綠報報也很常提到「降階使用」的習慣，也是超讚的環保習慣！總之，順手回收一小步，改善環境一大步！做好資源回收，一定要環保、愛地球喔！