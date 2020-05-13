回收玩家EP02｜特色村里資收站全臺特蒐

你對村里資收站的印象是什麼呢？

村里資收站的基本工作除了協助回收外，在整個資收體系中更是在民眾端、教育端與環保端三大環節中，擔任極具重要的第一線角色喔！

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做好資收拿好康，也能回饋社會

政府為鼓勵與回饋民眾協力做好資源回收，推廣各地方縣市的村里資收站！各地方環保局也紛紛祭出民眾做資收，即享好禮兌換及加值回饋，例如：只要拿著資收物到資收站回收，就能集點兌換衛生紙或洗碗精、肥皂等生活用品，還有還有，幾乎人手一張的悠遊卡，以及具備一卡通功能的桃樂卡，回收時依照資收物的種類，就可取得點數累積、兌換儲值金的福利，後續不管是搭乘大眾運輸或便利商店消費，都方便民眾使用！一方面回饋民眾，另一方面部分資收物變賣的所得，還能應用於社區的環境維護、社區環保活動，甚至是老人食堂的弱勢關懷，達到環境永續與社區凝聚的功能。

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藏身在村里資收站的環境教室

村里資收站也可以很好玩，像是設立在屏東三塊村的資收站，就與當地社區攜手打造極具創意的環境示範教學站，與社區內的環保設施、體驗教學等課程結合，建立完整、有趣的環境教育旅程，用另一種好玩的方式，成功推廣資源回收與環保觀念。

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資收不只是環境保護，更是尊重地球上的生命

當然囉，村里資收站也要因地制宜，像靠海的海洋回收站，當地環保局落實「垃圾不落海，隨船做回收」的環保行動，鼓勵一般民眾及漁民回收「紙、鐵、鋁、塑膠及玻璃」等五項容器類，針對漁民更是加碼送好康，漁民憑證加贈點數。漁民出海回來後，將廢棄物有效回收，更保護了海洋環境！

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村里資收站的三大環節，民眾、教育及環境維護，你有發現到了嗎？下一次就帶著資收物前往自家附近的村里資收站，搞不好會有不一樣的發現哦！