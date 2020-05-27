回收玩家EP03｜資收小創意，讓你不回收都不行！

想像力就是你的超能力！當資源回收加入了創意的小巧思，會變成什麼樣子呢？可以是藝術品、可以是將資收元素連結現有物品，創造出不同的資收價值。

回收小幫手，讓你不再困惑「它」是不是資收物

在打掃的時候，是不是常常碰到不知道這項物品是要丟掉呢？還是可以回收？為此，「資源循環：垃圾分類手冊居家篇」這本創意手冊就誕生啦！書內充滿設計的圖說，從客廳、浴室到臥室，讓你一目瞭然，不再分類錯誤，把資收物誤當一般垃圾！

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回收潮流不分國籍不分年紀

除了居家手冊外，外國人想做回收，也不怕看不懂中文就不懂怎麼回收啦！現在有國際版的資收摺頁，讓外國人也能加入臺灣的資收潮流。除了摺頁傳遞資收資訊，也有地方政府加入趣味的元素，製作出環保手遊及拼圖。希望藉一系列創意辦法，讓資源回收觀念深入在臺人的生活日常。

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既然你丟，那我就把它做成創意物品

資收的創意當然不止這些囉，許多地方政府透過一些創意小巧思，將資收物變成一些美麗又實用的物品。例如編織成一個個實用的環保袋、製作桌上型回收桶或是環保便條紙，甚至是利用玻璃製成環保時鐘、藝術品等。這些小巧思都讓資收物產生不一樣的價值。

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創意與資收，並不是兩條平行線！你也可以輕易做到。現在，就拿起手邊的資收物，發揮你的創意或參考線上的環保DIY，製作屬於自己的資收創意物品。讓創意與資收並行，世界環保又有趣～