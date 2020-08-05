回收玩家EP05｜全民瘋資源回收教育！寓教於樂等你體驗！

如果資源回收做得不確實，不僅增加垃圾量，像是燈管燈泡裡頭的重金屬「汞」，將傷害環境及人體健康，為了讓更多人了解資源回收的重要性，中台資源科技打造環境資源教育中心，從燈管燈泡的選擇、燈的廢棄、回收處理及資源再生四面向開始了解，再透過「電燈達人」 單元，讓小朋友理解如何當環保小尖兵，愛護環境，用互動學習方式，宣導資收理念，而投身環境教育的還有這間企業。

春池玻璃實業有限公司 吳子龍廠長：「請問你們，哪一種的包裝最環保。」

透過介紹、產品實驗及觀賞手工玻璃藝品製作，了解廢玻璃回收再生的用途，在春池玻璃實業公司打造的玻璃觀光工廠中，除了讓學員認識新竹的玻璃文化，更帶領他們實作廢玻璃資源回收分類工作。

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小朋友：「我覺得這一次的學習，讓我們學到很多東西。」

春池玻璃實業有限公司 吳子龍廠長：「我們推廣這個環境教育場域，就是要給國人了解說，我們東西要懂得惜福再利用，這樣對我們一個大的環境，才有一個大的保障，還有一個地球良知這樣。」

宣導資源回收重要觀念，責任業者透過廢玻璃回收，將其價值化及多元化，秉持循環經濟理念，以實際行動友善環境。

春池玻璃實業有限公司 吳子龍廠長：「人家不要的廢棄物，但是我們把它回收回來，再加以加工製造，其實就是賦予它新的生命，尤其像玻璃這一類的東西，你當成原料再使用使用的話，其實它無限次的可以重複再使用。」

透過寓教於樂學習方式，企業投入打造學習場域，宣導資收正確觀念，以回收業者身分，將環境教育向下扎根。