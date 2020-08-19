回收玩家EP06｜100％可以回收可以分享的影片！

對於臺灣人來說，古典樂響起，代表是該出門丟垃圾及回收物了。但對外國人來說，卻是小朋友最愛的冰淇淋車。雖然都是資源回收，但在各個國家的做法皆不相同。這次，讓我們來看看外國人初到臺灣時，是怎麼想的呢？（Lukas Engström-十年前來臺灣讓我嚇到的事情! ）

在公園及捷運站等公共地區，垃圾桶總會擺放兩個，資源回收桶及一般垃圾桶。看似將各式資源回收物丟進同一個桶子，但實際上，資源回收處理業者收集之後，會依照不同的種類，予以分類，讓它們進入回收體系。

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對於外國人來說，寶特瓶需要完好如初的投入回收機中，但在臺灣，寶特瓶回收3步驟：清洗、壓扁、蓋回瓶蓋。為的是要減少體積，也避免可回收的瓶蓋遺落於環境之中。

最後，在每天晚上，循著音樂丟垃圾及回收物的日常，每天依據不同的縣市，會有不同的規定。但對於其他國家來說，大多都是將回收物統一放到設置的回收桶中再定期回收。

雖然各國回收方式皆不相同，但是身為地球上的每一位民眾，一起貢獻心力，做足資源回收，讓環境更美好。