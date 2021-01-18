【那些疫情改變的事】未來存在的風險，疫情新常態

2018 年比爾暨梅琳達蓋茲基金會便已經預測，像 SARS 、 COVID-19 大型疫病的流行，在未來會更頻繁的發生，也就是我們所謂的「新常態」。比爾蓋茲認為有些改變是不可逆的——未來可能一半的人不會再進辦公室辦公，而也會有一半的人考慮用視訊取代商務旅行。若疫情爆發、伴隨著人口老化、環境變遷等因素是不可避免的，我們該如何提前佈局，保護未來的自己呢？

台大國發所周桂田教授，同時也是風險中心主任，致力於台灣風險社會下的轉型與治理，在橋接公部門、企業、民間、 NGOs 間溝通與共同實踐上不遺餘力。在本集節目中，他將和主持人林姮均一起來討論進入新常態的世界與台灣，該如何面對及因應。

節目精彩片段

為什麼進入「生活的新常態」

人類進入全球化以後，大量的疫病傳染、氣候變遷，所捲起的生活型態，和過往已經不一樣了。如今，隨著「氣候」、「疫病」、「老化」三大元素的劣化，使災害頻率逐漸提升，也成為我們不可不面對的事實；這也正是周主任在國際上提出的破壞性新常態（ Disruptive New Normal ）概念。（1:11~2:05）

COVID-19 在各國的影響

COVID-19 之所以造成嚴重的影響，因為它跨越邊境並憑藉著強大的傳播能力，快速的傳播到各個角落，同時它也跨越很多專業領域，讓大家措手不及，讓世界不知道下一步什麼是安全的。要突破困境的方式需要世界各國的合作、政府內部的治理及民眾的支持與信任。（2:30~3:40）

氣候災難 V.S. 新冠肺炎

氣候暖化將使得更多的傳染病釋出，未來更多複合性的傳染病可能就會產生，若未來氣候、傳染病加上老化社會，全部角逐在一起的時候，若未做足準備，則會產生相當大的衝擊。（4:20~4:55）

從「褐色經濟」走向「綠色經濟」

台灣過往透過褐色經濟：便宜的水價、便宜的電價、便宜的勞動價格，甚至是化石燃料的補貼，成為成功盈利的關鍵。但是這些關鍵卻成為今日發展的絆腳石。（5:01~7:04）

戰「疫」有成，相對應的隱憂

世界正著眼在氣候暖化課題，當各國在處理疫病傳染時，仍在解決碳排的問題或並思考如何改善氣候暖化，一般預估到2050年時，地球溫度會因為大量的碳排放，平均溫度將上升 2oC ，這會帶來極大的災難。（7:19~8:28）

面對新常態，我們可以怎麼做

2005年聯合國開發總署曾說台灣是全世界10大脆弱危險的國家，面對這樣的現況，需要國家、產業、民眾都必須擁有前瞻式的思維跟作為，並開始實踐轉型，台灣必須加快轉型的速度，做好準備、提高韌性，去面對未來可能發生的災難。（8:43~9:00）

風險治理的重要性

我們可從過往 SARS 和各國經驗，瞭解到台灣有很多東西還沒有完全準備好，包括基層的醫療網，並考慮未來將面對的老化社會。所以當疫情擴散加上老化社會的元素，若基層醫療網潰堤，將會帶來嚴重的社會衝擊。今天的台灣，需要從疫病傳染的管控，進一步的做到下一步的準備。（ 9:06~9:47 ）

預防性政策的思考方向

中央疫情指揮中心的「新冠肺炎風險治理 1.0 」，透過傳染病的控制，嚴密的境外管理，讓新冠肺炎病毒阻絕在境外，也作為各國的範例。

但是台灣需要進入到「風險治理 2.0 」，面對未來有可能爆發社區感染，引起的社會恐慌和社會歧視，台灣無論在社會經濟的秩序，或是封城，都必須先做演練，以防未來爆發出規模性及社區性的傳染。（ 9:58~11:48 ）

由台大風險中心製作的《那些疫情改變的事》，本次分別從新常態、公共衛生、人文宗教、經濟發展、社會衝擊、環境改善，等六大方向著手探討，新冠肺炎帶來的影響和未來建議。

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