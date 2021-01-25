【那些疫情改變的事】從醫療體系看人文轉變

過往的瘟疫到現在的新冠肺炎，無論地位是否崇高，都有患病的可能性，第一線的醫療工作者在醫療現場觀察是如何呢？面對患病的恐懼，該如何藉由宗教或歷史教訓尋求解方？

台大醫院急診醫學部石富元醫師在第一線的醫療現場，歷經過SARS和COVID-19，本集他將用第一線觀察者的角色，向主持人姮均說明，這次疫情他的觀察和他對瘟疫的了解。

節目精彩片段

醫療現場-人文觀察與改變

衛生福利部中央健保署統計，2020年1月到3月全台的門診和急診就醫人數，比去年同期少了445萬，民眾過往習慣「逛醫院」，但現在因為恐慌心態，變得不敢去醫院，反而產生延誤就醫的問題，其實去醫院應該保持理性的態度，有需要才去。(0:51-2:10)

現代疫情 v.s. 古代瘟疫

從歷史來看，比如說蒙古西征，後來也因瘟疫而停止，而歐洲人，大部分都是當年的鼠疫倖存者；真正決定戰爭勝負的很可能是瘟疫，在短時間內，帶走大部分的人。(2:13-3:33)

傳統祭儀習俗來自疫情

台灣民俗信仰燒王船的起源，其實正和過往瘟疫有相關。(3:36-4:04)

燒王船＝趕走鼠疫?

台灣曾經流行過鼠疫，過往的民眾透過敲鑼打鼓等儀式趕走老鼠，因此認為儀式是對疫情有效的，久而久之，儀式就流傳下來，即使現在沒有鼠疫，仍會照常舉辦，成為重要的傳統習俗之一。(4:06-5:10)

不一樣的時空，一樣的防疫措施

霍亂在台灣曾經造成極高的致死率，當時採取醫療措施，以及現在的防疫的措施：邊境管制、隔離治療、檢疫、疫苗、民眾宣導，呈現高度相關性，即使時序相差甚遠，科學也比過往進步許多，但面對瘟疫，有一些安全措施是千古不變的。(5:15-6:27)

默默付出的無名英雄

不只是醫療從業人員，從警衛到清潔員，每一位都是第一線的人員，每天都冒著極高的風險工作，對於這些辛苦付出的無名英雄，我們滿懷感謝。(6:28-7:23)

宗教扮演的角色

宗教信仰最能夠讓人凝聚共識，並對事情採取適當調適的做法。如犧牲自己某些享受或自由，是配合疫情管制，但也是就是一種宗教情懷。(7:38-9:10)

保持同理心，在疫情間增加溫度

疫情期間，我們需要更多的包容及柔軟的心態去面對，不論是患病者、移工、弱勢團體等，每個人都是在疫情下重要的一環，提供適當的照顧、全民平安，才是真正的安全。(9:20-11:30)

由台大風險中心製作的《那些疫情改變的事》，本次分別從新常態、公共衛生、人文宗教、經濟發展、社會衝擊、環境改善，等六大方向著手探討，新冠肺炎帶來的影響和未來建議。

本節目由科技部人文司「新冠肺炎影響人文社會反思與治理計畫」贊助播出，由台大風險中心與關鍵評論網公共服務中心共同製作。

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跨域匯集人文與社會科學知識，以及培力社會各界記錄疫情當下經驗，開展學界與公眾的對話場域，建立回應社會危機的機制。

那些疫情改變的事：