【那些疫情改變的事】宅在家的經濟效益，逐漸成長中？

超過 30 億人因為 COVID-19 無法出門，隨著生活習慣的改變，也影響了消費行為。

因為疫情刺激了「宅經濟」的發展——外送平台、影音串流服務、交友軟體等成為熱門產業，科技成為生活的最佳幫手，不出門照樣能觀看電影、享受餐廳美食，而交通、餐廳、實體門市則陷入產業的寒冬。產業型態已經產生變化，有哪些是讓我們更宅的「商業」呢？若我們不出門，哪些產業又會受影響？原來我們出不出門的一個小舉動，都將造成整體社會經濟的蝴蝶效應。

科技新報陳建瑋資深編輯擁有專業且豐富的新聞報導經驗，擅長將新聞事件中的資訊與數據，用科學的角度，全面剖析對社會大眾的影響，本集他將和主持人林姮均共同剖析，台灣在疫情下突飛猛進的新經濟型態「宅經濟」。

節目精彩片段

走入宅內的「新經濟模式」

疫情打亂了行為模式，新增了許多限制，改變了原本的消費習慣，例如減少外出頻率就是一種行為改變，而原本能出門在外的消費行為，在疫情影響下不得不做出一些調整，轉向宅內也可以消費的模式。（2:23~3:27）

轉移的消費行為成為新習慣

因為疫情改變消費行為而創造了新商機，但有趣的是，當疫情逐漸趨緩，原本被迫轉型的行為似乎成為了習慣，已經回不去了。（3:39~4:27）

電商產業在疫情的改變

不只是外送業，在居家就能購物的電商產業，在這波疫情下也成為了實質的受益者。從數據來看，成長幅度相當驚人，在 2020 年的 1-11 月就已經打平前年度的營收。（4:39~5:54）

線上Ｘ線下：新零售

電商平台帶頭之下，零售業更逐漸邁向數位化轉型，透過線上線下的虛實整合方式，達成「新零售」的模式，例如我們可以去店裡面試穿，但是因為線上有優惠，則選擇在線上下單。這也使得實體的零售業在今年祭出相當大的回饋吸引消費者。（6:06~7:00）

疫情帶領產業起飛

疫情不是讓產業新興，而是讓產業起飛或是救了在危險邊緣的產業。例如美國視訊會議平台 Zoom 2019 年 12 月，他的總會員用戶數是 1,000 萬，但是到了 2020 年中，總會員數達3億，營收和利潤皆大幅成長。（7:21~9:47）

搭上宅經濟列車——隱藏的受益者

除了消費行為轉移的宅經濟，經濟板塊轉移的宅經濟也是隱藏受益者，例如在 2019 年，國人出國人次達 1,700 萬人次，但至 2020 年 1-11 月僅剩下 230 萬人次，原本預計出國的費用省下來了，這筆可觀的費用會花在哪裡呢？（9:51~12:22）

隨著疫情趨緩，衰退的「宅商機」？

其實，當消費行為改變後，就很難回歸原本的行為，例如美國電影院票房在 2020 年的營收只剩下前一年的 15% ，但相對的，影音串流平台的營收卻成長了，當疫情趨緩，民眾也不一定會退掉串流平台的消費。疫情爆發開拓了更多產業的可能性，即使接下來疫情衰退，商機有可能會減緩，但是直接衰退的機率很低。（12:33~14:06）

營收成長，獲利不漲

看似訂單很多的外送平台，實質上獲利情況似乎沒有想像中來得多。這可歸因於外送平台根本問題，在共享經濟的浪潮之下成立，市佔率才是最重要的，誰能取最大的市佔率，就能夠決定產業的遊戲規則，但現在正打成一片的時候，實際上沒有人賺到錢。（14:30~15:49）

「宅下」新需求與新商機

「宅下」的商機非常多元，從居家健身、遠距醫療甚至是清潔用品，民眾越來越有意願花費在「居家」用品上。除此之外， A/VR 也是一項可期望在宅經濟中拓展的領域，隨著去年（ 2020 ）在散熱技術、連線品質、畫素都持續成長、進步，或許 A/VR 能成為新一波的宅商機。(15:56~17:11)

如果把「宅經濟」定位成你宅在家裡面可以做的消費行為，那麼宅經濟可說是擁有無限發展的可能性。——陳建瑋（17:28~17:36）

由台大風險中心製作的《那些疫情改變的事》，本次分別從新常態、公共衛生、人文宗教、經濟發展、社會衝擊、環境改善，等六大方向著手探討，新冠肺炎帶來的影響和未來建議。

本節目由科技部人文司「新冠肺炎影響人文社會反思與治理計畫」贊助播出，由台大風險中心與關鍵評論網公共服務中心共同製作。

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