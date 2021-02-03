【那些疫情改變的事】氣候變遷的現在進行式：疫後調查

美國國家航空暨太空總署(NASA)在2020年3月發布了地球空拍對照圖，對比了疫情前後的差異，令人驚訝的是，像是排碳大國中國因封城、停工讓原本籠罩在上空的二氧化氮雲消失不見了，讓原定無法達成的減排目標，因為COVID-19有望達成。在這一波疫情期間，台灣上半年因居家辦公等關係，確實降低了碳排放量，但台灣的產業復甦快速，反而是大眾運輸載運量降低，這些影響對於台灣的碳排表現是如何呢？

節目精彩片段

我們的「天氣」怎麼了

降雨不均勻和氣溫上的異常，都是氣候變遷帶來的具體影響，而氣候變遷的發生與溫室氣體排放有直接的關連，其中，溫室氣體最大宗的來源為二氧化碳。(1:30-2:56)

誰是排碳大戶

台灣主要的排碳源大概可分為四大部門：工廠排放的製造部門、發電廠的能源部門、家居使用電器的住商部門以及日常交通工具的運輸部門。(3:02-3:45)

經濟 V.S. 環境的平衡點

在 2020 年，因為疫情的關係許多工廠停工，甚至像飛機等大型排碳交通工具也降低了使用率，使去年整體碳排放減了 7% ，為歷年來最多，但不經讓人思考，大幅減少碳排量的代價，是否等同於全世界的經濟需要停擺？(3:57-4:47)

疫情期間台灣的碳排量

全世界碳排大量下降的同時，台灣因為防疫有成， 2020 年整體經濟活動並沒有受到太多的影響，因此碳排量下降有限。以運輸排碳來說，因民眾擔心群聚，使大眾運輸工具在運量降低，而外送平台的機車和共享機車使用率則上升。(4:48-6:42)

產業停擺－下一步經濟復甦的選擇

因為疫情重創經濟，而台灣也透過紓困預算、振興經濟。振興的費用可以鼓勵產業發展的趨勢，現今全世界的趨勢在於如何降低碳排量，如何使產業發展能對環境更友善、減少碳排放，以綠色思維作為產業振興的方向是此刻重要的關鍵。(7:03-8:05)

國際對環境現況的共識

以歐盟為例，在疫情還沒爆發之前，他們就已經決定了綠色政綱，往綠色產業方向發展，而美國民主黨也在談綠色新政，用綠色的方式振興經濟。現在是經濟重新出發的重要時刻，經濟發展的同時，也需要考量全世界目前更大的危機——氣候變遷。(8:15-9:23)

隨手的低碳生活好習慣

主要排碳的四大部門中，製造和能源部門多與政府政策有關，但一般民眾可從住宅及運輸部門去減碳，例如更換節能的電器產品，選擇低碳甚至是無碳的交通工具，皆能有效降低碳排量，而政府也可設計提供相對應的公共建設，引領民眾調整對環境有利的生活樣態，同時又可促進經濟。(9:36-12:45)

台灣可以怎麼綠色振興

政府藉由補助金來振興經濟，但在振興的同時，可以同時設計對環境有利的條件，如刺激民眾汰換成節電商品，鼓勵工廠降低製程的碳排量，促進能源轉型，都是可以做的方式，讓友善環境、振興產業、經濟發展並進，共同面對氣候變遷危機。(12:51-15:22)

由台大風險中心製作的《那些疫情改變的事》，本次分別從新常態、公共衛生、人文宗教、經濟發展、社會衝擊、環境改善，等六大方向著手探討，新冠肺炎帶來的影響和未來建議。

本節目由科技部人文司「新冠肺炎影響人文社會反思與治理計畫」贊助播出，由台大風險中心與關鍵評論網公共服務中心共同製作。

台大風險中心 官網｜粉絲專頁

一個橫跨學術研究、公共政策與社會關懷的平台，提供各領域跨界交流的機會，打破學術、實務與政策間的藩籬，針對許多重大社會風險議題，進行深入且廣泛的探討。

記疫 COVID-19 官網｜粉絲專頁

跨域匯集人文與社會科學知識，以及培力社會各界記錄疫情當下經驗，開展學界與公眾的對話場域，建立回應社會危機的機制。

那些疫情改變的事