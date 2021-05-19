《日本設計大師研究室》：無印良品藝術總監原研哉，以「不被發現的設計」讓顧客買單

文：SendPoints

原研哉（KENYA HARA）

1958，生於日本。

1998 年在長野冬季奧運會的開閉幕式手冊、以及 2005年在愛知萬國博覽會的宣傳案中，展現出源自日本傳統文化的設計理念。

2000，策展「RE DESIGN：21世紀的日常用品」。

2001，擔任無印良品藝術總監。

2004，策展「HAPTIC：五感的覺醒」。

獲獎無數的日本中生代平面設計大師，擔任過的職務亦包括：日本設計中心代表、武藏野美術大學教授、日本設計委員會理事長、日本平面設計師協會（JAGDA）副會長。

Keywords：未來居家生活、國際平面設計大師

踩點info：無印良品銀座店MUJI、蔦屋書店代官山店TSUTAYA BOOK

不被發現的設計（INVISIBLE DESIGN）

我們一直無意識地生活在設計的世界中，享受著設計帶來的便捷與舒適，往往察覺不到它的痕跡。而設計的最終目的是使訊息傳達更有效率，甚至不須通過文字，僅僅透過簡單的視覺元素便能明瞭。

多媒體的興起，催生了大量的快餐式訊息，也許刺激好玩，卻又毫無益處。碎片化的訊息能被人們一口快速吞進腹中，卻又無法消化。設計師所能做的就是提高訊息傳達的品質。這個過程不用像塗芥末那般強烈刺激感官，即使平淡，也能潤物細無聲地直達腦海，揮之不去。

設計源於生活，當我們陷入日常生活的假象時，原研哉先生以其謙虛而又尖銳的目光，尋找日常生活中常見而又未被深掘的設計空間，不斷拓寬設計的視野和範疇。「家」作為人最基本的需求被原研哉先生發掘。2018 年的「HOUSE VISION」大展，便是他對「家」的一種嘗試，與建築師和企業共同探尋「家」的樣子以及未來的生活方式。

大師訪談（Talk to the Master）

Q1 您所發起的「CHINA HOUSE VISION探索家─未來生活大展」（CHV）2018 年 9 月在北京舉行，也是首次嘗試與建築、設計、科技、製造等產業跨界合作。這個大展上出現了哪些住宅形式？

原研哉：首先就像你所提到的，「CHINA HOUSE VISION探索家─未來生活大展」實際上是圍繞著通訊、能源、交通、人們居住的社區，以及傳統的傳承等諸多領域。所以我們要基於「家」這樣的平台，思考我們未來的居住模式等問題。這一次，我們藉助此次展覽，以及展會上出現的展館，希望從中去發現在變化速度迅猛的今天，中國所面臨的一些問題。比如說地價、房價非常高，物流發展迅速，以及新能源的採購等這樣的問題。在此次展覽中能夠看到一些未來的啟示，也能感受到未來的一些變化趨勢。

Q2 「家」對現代人來說不單是住宅，您認為「家」應是什麼樣子？

原研哉：家，實際上和我們每個人的幸福緊密地結合在一起。我們並不是住在豪宅裡就會感覺到幸福或充實。實際上這個家應該要在某種程度讓人感到驕傲、敬重，以及感覺生活在這裡很有朝氣，應該是這樣的一種存在。所以，家是這樣的一種特殊存在。它也象徵了我們未來的幸福和充實。

Q4 您很強調「五感」──即視覺、聽覺、觸覺、味覺和嗅覺──在設計中的重要性。但組合五感的設計並不是輕易便能做到的，請問有什麼法則去調動「五感」？

原研哉：首先開玩笑地說，我自己本身五感並不是很強，眼睛也不是很好，耳朵也不是很靈，嗅覺也不是特別的靈敏，味覺的話，一些美味的食物還是感覺得到很美味，但也不確定味覺是否很好。

人，最開始總是受視覺影響比較多。但實際上我們在看一個事物或者感受一個事物，其實不是通過視覺。打個比方，廚房刷鍋用的菜瓜布，假如放在你面前，你知道它是用來刷鍋刷碗的，有人說你把這個放在嘴裡，你會怎麼樣？你會有什麼想法？一般來講，我們都不知道它是什麼味道，但是我們會想像，聯想它大概會是一種什麼樣的感覺。擱在嘴裡會是什麼樣的感覺，這個實際上是來自於我們的記憶。換句話說，有時候人們在用所謂的五感去感覺的時候，實際上是從很多的記憶產生出來的印象。而這種記憶實際上更多的不是視覺，是聽覺、味覺、嗅覺，是來自於這幾種感覺。90%的人對事物的判斷來自於記憶，而非五感，這種記憶又來自於過往你嚐到過的、聽到過的，或者你想像到的嗅覺、聽覺等等。

再比如說，我們喜歡一個人，最開始被吸引是因為對方的外貌，但細想的話可能不單單是她的外貌，也許是她的聲音，也許是她的味道，也許是觸碰她的手感、感覺，這些要素碰撞在一起讓人震動，產生喜好。有一位德國學者，他提出一個論點，人好比是一個平面模型的球，有這樣一個點是感受陽光光線，這就是我們所說的視覺；有的點是感受空氣震動，是所謂的聽覺；還有的點是當你觸碰一些物體時的觸感；也有的點是感受成分之間的味道等。換句話說，我們的皮膚有很多這樣的分子，去感受外界的許多東西。從這個學者的觀點去看的話，就更能理解五感到底能給人們一種什麼樣的想法。

Q5 我們身處資訊化的時代，龐大的訊息量蜂擁而至，積壓腦海。在您看來怎樣的訊息是活的，怎樣的訊息是死的？

原研哉：如今的大量訊息都是片段式的，非常分散，呈現浮游的狀態。打個比方，人們收到的訊息就像豆腐上撒的青菜，非常分散、細碎，但是人腦在接收訊息的時候更希望得到更完整、更充實的訊息，但在網路上這些訊息都非常散落。如果你想要獲取完整充實的訊息，你更應該走出家門，去旅遊，到全世界走走，多跟人打交道，增加自己的體驗，這樣才能獲得更加完整充實的訊息。

Q7 在您的書《設計中的設計》曾提及，設計師處理訊息時有四個 準則：「如何更容易瞭解？如何令人更加舒適？如何更為簡單地傳達？如何才能讓人感動？」哪個更為重要呢？

原研哉：我認為在傳遞訊息的時候，無論是設計師或者是從事相關工作的人，實際上最重要的一點是在對方還沒有感知的情況下，就讓對方自然而然地理解。設計師是通過手段、形式以及語言去表現事物，當設計一個東西，擺在受眾面前，設計多好多美，這固然是一種形式。但更好、更高端的設計應該是讓你感覺不到它的設計、它的痕跡，或者說當這個設計在你面前時，讓你自然而然地覺得這個東西沒有經過設計，而後才發現這個東西經過設計師很用心的設計，這樣就是似有若無的、細雨潤無聲般的設計。這樣才是高手的設計。

Q8 那麼它其實是一個激發觀者想像的過程，讓這種訊息、這種聯想自然而然傳達出來，過程中調動了觀者的五感、記憶、經驗。

原研哉：其實我更傾向不太能被輕易察覺或發現的設計。一開始周圍的人看到我的設計，不太能理解什麼地方有設計了，覺得這也是一件很不錯的事情。打個比方，HOUSE VISION 展覽──包括此次在中國的展覽──期間做了很多籌備，觀者對展覽會有什麼樣的想法，其實也會事先做一些設定，這是肯定的。但是真正去企劃、規劃它的時候，有很多東西，包括我自己在內也不是那麼清楚的，就是這樣一種非常模糊的狀態。比如若讓我再辦下一個 HOUSE VISION 展，可能也會去想能不能成功，從哪個方向著手。從某種意義來說，當你察覺不到設計或不確定有沒有設計時，這其實正是它的原貌。

無印良品（銀座店）

地址：東京都中央區銀座3-3-5 營業時間：11:00–21:00

交通：東京Metro銀座線‧日比谷線‧丸之內線銀座站；東京Metro有樂町線銀座一丁目站；JR 山手線有樂町站

Photo Credit: 原點提供

說到原研哉，自然就會想到MUJI無印良品。2003年原研哉設計了一則地平線廣告，照片中只有人與地。這一視覺作品展現了MUJI的存在方式，告知人們可以自由體會、自行定義MUJI，毫無限制。在世界各大品牌爭相製作出讓人們產生購買欲望的廣告時，MUJI卻提供了「空」的訊息。

MUJI立志成為人與人、人與自然以及人與社會之間聯繫的平台。位於銀座的全球旗艦店，自許要讓世界各地到訪銀座的人們遇見彼此並建立聯繫。MUJI「感覺良好的生活」理念將從這裡傳播到世界各地。

由於消費者的需求漸趨多樣化，消費群體也越來越大，作為一個家居生活概念店，MUJI提供從服裝、家居用品到食品等結合生活智慧和迎合顧客需求的產品，為顧客帶來一次買齊的購物體驗。為了補充家居生活這個概念，MUJI還發展了咖啡餐飲、室內諮詢服務、MUJI書店等業務。雖然有越來越多這樣的家居生活概念店在全球湧現，但MUJI的產品開發並不緊跟時代潮流並加以融合，也沒有激發人們「這正是我想要的」這種感覺。相反，MUJI的產品是為了滿足理性需求而設計的。「有MUJI就夠了」的傳播理念，讓顧客保持理性的滿意度，讓他們懂得優雅簡約的生活之美。

隨著現代人對旅行休閒的重視，旅行也變得更加個性化。銀座MUJIHOTEL遵循「不奢華、不廉價」的理念，旨在以合適的價格提供良好的睡眠環境，即使離開家也能感受到身心的放鬆，讓人感覺賓至如歸。旅行已成為現代生活的一部分，經歷一次不尋常的旅行現在也很普遍。旅遊偏好漸漸從包裝式消費產品，轉變成對個人體驗的重視。MUJIHOTEL 正好為這種轉變提供答案。它不僅有符合人體工學的床墊、觸感柔軟的浴巾、柔和溫馨的照明，營造出超乎尋常的舒適空間，還與MUJI店鋪、餐廳共同協作，讓顧客能更好地體驗MUJI的空間設計與服務。MUJIHOTEL 的內部裝潢以木、石、土為基調，巧妙使用了百年前東京電車的墊軌碎石與廢船木材。

銀座MUJIDiner位於地下一樓，有早餐、午餐與晚餐，讓顧客享受與家人、朋友相聚或是獨自一人的時光。在MUJIDiner中可以品嚐健康美味的「素之食」，這裡吸收了各地飲食文化及烹飪方法的精髓。為保持自然風味，盡可能使用簡單的烹飪方法，讓食材自然風味更加美味，絕不添加防腐劑；同時與食材生產者保持緊密聯繫，確保採購最新鮮的當季食材。MUJIDiner透過提供「基本食物」，來傳達食物的重要性和樂趣。

銀座 ATELIERMUJI位於六樓，是MUJI為傳播設計文化所打造的綜合型基地：包括展示手工藝與設計的兩間「Gallery」（畫廊）、可一邊品嚐咖啡美酒一邊相聚暢談的「Salon」（沙龍）、擺滿了設計類與藝術類書籍的「Library」（圖書館）、還設有可舉辦各類活動的「Lounge」（休息室）。

Photo Credit: 原點提供

相關書摘 ►《日本設計大師研究室》：熊本熊催生者水野學，「甜甜圈中間的空洞才是人們想要的」

書籍介紹

本文摘錄自《日本設計大師研究室：定義當下の15人，讀專訪＋看作品＋去旅行，看懂日式美學的漫遊課》，原點出版

作者：SendPoints

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

【作者介紹】

SendPoints，成立於2006年，專注於藝術設計類圖書和雜誌出版，內容涉及文化藝術、平面設計、服裝設計、產品設計、展覽設計、室內設計、建築設計等領域。SendPoints已經出版圖書兩百多種和《BranD》雜誌四十多期，涉及英文、日文、西班牙文、中文簡體、中文繁體等多個語種，銷售網路覆蓋歐洲、美洲、亞洲，包括英國、德國、法國、美國、加拿大、日本、韓國、印度、新加坡、中國等國家與地區。SendPoints以「讓生命得到發展」為宗旨，以「團結、有愛、高效、冒險」為口號，作為設計文化的推動者，願意開啟一個創意與交流的視窗，向全球設計師傳播最新的創意作品，為全球設計師帶來無限驚喜，讓世界充滿靈感！

【本書特色】

讀專訪看懂日本設計神髓，用踩點見證大師精彩高度

入門定義日本設計 15 人，看懂日式美學の漫遊課

讀專訪＋看作品＋旅遊踩點資訊＝最有趣的大師讀本

不花千元買大部頭，收藏日本設計大師最親切版本

平面設計∣產品包裝∣品牌識別∣形象廣告∣服裝設計∣字體設計∣書籍裝幀∣舞台設計∣吉祥物∣雜誌設計∣導視系統

橫尾忠則、原研哉、佐藤卓、佐藤可士和、佐藤大、白井敬尚……這些引領世界的日本設計大師，你都認識了嗎？日本設計，為何是永不退潮的「持久時尚」？除了「關注細節」與「兼容本土與國際性」的通用公式，各領域日本設計大師還有哪些獨門奧義&驚人之語？

Photo Credit: 原點

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航