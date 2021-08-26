2021/08/26, 科技 智慧國家觀測報告

【智慧科技左右看】5G超展開！讓你一指切換虛實光景

我們想讓你知道的是

智慧國家觀測報告專欄新型態影音─《智慧科技左右看》科技談話性節目，匯聚台灣網路專家與不同族群，探討時下最熱門的科技新知，每一集帶給你不同角度的未來生活想像。

本集節目探討「為什麼 5G 會成為生活中的不可或缺」，邀請台灣網路資訊中心董事暨執行長黃勝雄、飛碟電台廣播 DJ 歐馬克和 2 位民眾代表於節目中探討你不可不懂的 5G 話題，了解大眾在政府、媒體與電信業者大力推動超過一周年的此刻，對 5G 真實想法與想像。

節目精彩片段

樂齡族代表 ─ 香香姊：「在台北市使用起來真的是很方便，可是一回到新店山上的家，手機畫面就一直轉轉轉，覺得奇怪。」

使用 5G 為什麼會卡卡？

一般行動通訊導入需要考慮包含，第一個，使用手機設備是否支援，第二個，所連接的實體環境網路是否支援。城鄉差距會造成 5G 和 4G 落差和切換，這是初期的障礙，但現在政府與業者已大量推 5G 基地台，相信這個問題很快會被解決。（0:59-2:39）

5G 基地台電磁波影響健康？

這是普遍民眾的錯覺，其實沒有任何科學證明基地台與健康相關，以基地台與微波爐功率相比，雖然行動通訊使用相同頻率，但是產生的功率差距非常大，基本上對人體不會產生很大的傷害。（2:39-3:35）

學生族代表 ─任軒：「目前我仍然使用 4G 網路，已經足夠應付自己使用的流量，換成 5G 會有什麼樣的幫助嗎？」

現在升級 5G 是好時機嗎？

預期台灣今年底將有 550 萬 5G 用戶，預計到明年有 3 萬多個基地台，所以基礎設施非常完備，現在這個時間點切換剛剛好。（3:55-5:05）

市面上 5G 行銷是業者的噱頭嗎？

推動新科技是需要行銷概念在裡面，從剛性需求來看無線通訊發展，如果今天你沒有辦法上網，應該算是剛性需求，所以為了鼓勵用戶了解 5G是需要行銷的，確實是與我們生活高密度結合。（5:05-6:09）

5G 能夠帶給展演什麼改變？

5G 可做到大規模的連結、低延遲的傳輸，在表演藝術上低延遲非常重要，在做與人感知有高度敏感的表演時，不希望影像和聲音有所延遲。例如 2020 東京奧運展場就利用 5G 技術去做非常好的影像呈現。（6:09-8:00）

知名電台 DJ ─ 歐馬克：一方面我希望看到無人車在街上跑，另一方面也擔心無人車被駭客入侵，資安問題我也是很擔心。」

科幻片資安攻擊會成真嗎？

有些心理醫生稱之為科技恐懼感，很多駭客攻擊造成的影響並不像我們想像的那麼多。整個資安是很多環節拼湊起來，有很多是與個人資安相關。（8:39-10:28）

地理環境容易影響 5G 嗎？

因為 5G 傳送距離有限，在大量傳送資料上也容易受實體干擾，尤其現在導入 5G 高頻方向部署，必須克服相關困難。（10:28-11:18）

未來 6G 會改變什麼？

現在是一個物聯網時代，物要聯網與人聯網的需求不太相同，6G 開始考慮到低軌道衛星，可以滿足穿透性、普及度的問題，6G 會將網速以外的整體需求涵蓋進來。（11:18-12:43）

  • 5G 早已與我們生活息息相關
  • 明定資安管控設施，來保障隱私
  • 大眾將能享受 5G 便利生活

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