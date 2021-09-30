【智慧科技左右看】運動科技智慧未來！創造貼心的健康生活

本集節目探討「為什麼運動需要智慧科技的幫助」，邀請清華大學電機系教授吳誠文（巨人少棒第一代投手）、極地超馬運動員陳彥博（亞洲第一位四大極地賽總冠軍）、台灣女子射箭運動員林詩嘉（2016里約奧運射箭女子團體賽銅牌）及 1 位樂齡民眾代表，於節目中提出自己生活中對運動科技的體驗，看見台灣運動科學研究的崛起。

節目精彩片段

樂齡族代表 ─ 姚老師：「我年紀已經超過六十歲，在重訓的時候會特別需要考量到安全，是否有類似穿戴裝置產品，協助我們在運動上更安全？」

智慧裝置取得重要生理資訊

比較先進的手錶手環，它有光學感測器，可以偵測到血氧甚至血糖，這種生理資訊的取得，對於判斷你現在的身體狀況適不適合再做比較激烈的運動，這種資訊其實蠻重要的。

再來就是我們紡織品，它也可以把感測器穿起來，在布料上面做導線、感測器那種小小的晶片，這樣在運動的時候，不管是做重訓還是做戶外有氧運動，如果要做比較多樣性身體量測，可以做得更準確。（2:09-3:17）

學生族代表 ─詩嘉：「前幾年我在國訓中心接受到運動科學的幫助，在訓練中可以提升訓練或是比賽成績，對於我們的生理跟心理，做一個結合跟提升。」

沉浸式科技模擬訓練、科學化保護選手健康

將來使用 AI 把真實的影像融入，就是我們所謂的沉浸式媒體，真實影像讓它做出虛擬的情境，你可以跟厲害的競爭對手在同場較勁，以 VR 協助選手訓練。

現在科技發展，其他的部分比 VR 進展得還快，如 AI 分析光是用影像就可以分析出非常多的資訊，我們這次東京奧運，清大運科中心其實也協助拳擊手、桌球選手等背後都有團隊幫助他們做運動科學訓練。（6:21-8:08）

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專業運動員─ 陳彥博：「從世界各國這麼多冒險的地方，看了很多運動科技回來，我想要請教教授以台灣的運動科技，還有運動的科學產業，台灣未來將會能夠發展成什麼樣子？」

跨系所共同努力發展運動科技 、打造運動文化氛圍

將來台灣國立大學不是只有體育科系，在電機資訊學院、工學院、理學院等，也會結合運動專長的科系，開始合作做科技的東西。

專業運動員想增進運動表現，同時也希望能夠降低運動傷害，所以資料蒐集、感測等等，就是協助做這兩個目的。而且這兩個目的在一般休閒運動人口也需要，雖然成就感是不一樣，可是減少運動傷害是共同的需求。其實都有仰賴科技來協助大家，接下來就是我們運動文化的進展，讓這個社會民衆可以生活得更好。（10:31-13:18）

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