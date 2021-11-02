【智慧科技左右看】AI 為生活加速，解碼台灣 AI 進行式

本集節目探討「如何使用 AI 讓我們生活更輕鬆」，邀請電獺少女蜜柑擔任節目主持，和行政院科技會報辦公室副執行秘書李育杰互動，談談現在台灣 AI 領域發展近況、生活中可看見的 AI 應用解決方案。

節目精彩片段

研究所一堆做 AI 的老師是在害人嗎？機器學習的就業到底如何啊？

清楚自己使用 AI 的目的性

如果你是做文創，你可以用 AI 當工具，她幫你做一些圖，幫你做設計，可你如果是開發 AI 的工具，幫人用 AI 解決問題，那你可能就要有很好的基礎訓練，從程式設計、數學、機率、統計，那這些都是 AI 必備的。（01:12-01:32）

過去是象牙塔的老師們做 AI，沒什麼人用，但現在這些都成真了，所以大家才覺得說，現在這股浪潮真的來了。（01:50-02:00）

讀完產業鏈還在緩慢起步中，畢業等於失業；生科系剛出來也是大爆滿, 後來的故事大家都知道

理論銜接實務縮短應用落差

今天 AI 學系除了培養學生基礎的知識、需要數學、統計等、程式設計一定會需要，同時也會搭配實際的案例做處理。（04:08-04:26）

現在我們的政府有推台灣 AI 行動計畫，裡面也有讓企業出一些題目，讓學生、專家來幫忙解決。（04:34-04:49）

目前 AI 連音樂家和作曲家也開始漸漸能取代了；沒有知識技能的專長才會被 AI、機器人、自動化所取代嗎？

善用 AI 技術解放勞務時間

我是覺得人類不會被 AI 給主宰，事實上 AI 無所不在，只是我們有時候不知道，我常常舉一個例子，今天你如果有一筆錢，你到底要買吸塵器還是掃地機器人？（06:43-06:57）

醫生犯錯、人犯錯是隨機性的錯，他可能是很疲勞的，可是機器犯錯它是非常有系統性的犯錯，只要你找到那個BUG，它的準確度就會提高。（09:34-09:49）

AI 進行式總結

對 AI 了解與掌握，影響個人的競爭力，同樣的，一個國家 AI 的發展程度，也影響了國家的競爭力。

我們要跟 AI 共存，擁抱 AI，了解你的角色、專業在哪邊，你自己應該要有 AI 的思維跟判斷，選擇對你生活最有利的生活方式。（13:03-13:27）

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