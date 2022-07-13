微軟、特斯拉、Google、Meta和Twitter紛紛裁員、減招，但技術相關需求不受影響

全球數家大型科技公司，近幾個月紛紛宣佈減緩招募人才、甚至裁員。剛解僱229名低技術員工的特斯拉（Tesla）以及將裁員1％的微軟（Microsoft），是這波裁員潮中最新的一員，而Google、臉書（Facebook）母公司Meta和Twitter等公司日前也宣布減緩招聘。不過，專家認為，這些人事異動，不會影響到技術相關的職位需求。

根據《TechCrunch》的報導，特斯拉正在解僱229名負責資料標注的員工，這些員工隸屬於特斯拉自動輔助駕駛（Autopilot）團隊，並在加州聖馬特奧（San Mateo）的辦公室工作。

聖馬特奧的辦公室共有276名員工，在229名員工被解僱以後，剩下的47名員工可能會被派往水牛城的辦公室工作。資料標注在特斯拉是技術低、工資低的工作，有消息人士向《TechCrunch》指出，這些員工的工作是確定特斯拉的演算法，是否能辨識出一個物體的好壞。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）6月才宣布要裁員10％，這229名員工只是一部分而已。不過，該公司在裁員過程中，被指控沒有遵循美國聯邦法律的規定，在60天前通知僱員。承接此案的律師在上週還向法官提出，特斯拉強迫員工在離開公司時簽署免責聲明，用來換取低於法定金額的資遣費。

微軟則在今天成為最新一家宣布裁員的科技巨頭，在該公司的18萬名員工中，有不到1％的員工會受到這波裁員潮的影響。根據《彭博社》的報導，微軟在6月30日的會計年度結束後，重新調整其業務部門和職位，本次被裁員的員工包含顧問、客戶相關等分佈在不同地區的多個部門業務。

微軟在一份聲明中表示，在公司定期評估業務後，會進行相應的結構調整。《彭博社》指出，儘管微軟強調裁員不是因為經濟情勢惡化，但該公司從5月開始也減緩招聘步伐。

科技巨頭減緩招募，Google優先工程、技術領域

除此之外，Google、Meta和Twitter等社群媒體巨頭，也紛紛傳出解僱或降低招聘人數。上週報導指出，Twitter將在人才招募團隊中裁員30％的員工，總共約不到100人。事實上，從馬斯克宣布要收購Twitter的幾週後開始，該公司就已經停止多數招募工作，並減少非勞動成本，幾位高階主管更是幾乎同時宣佈離開公司。

Meta首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前也表示，Meta正處於近年最嚴重的衰退之中，在這之前也曾提到，Meta今年新的工程師招募目標人數會減少約30％。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）在一份公司內部備忘錄表示，在今年接下來的時間內，該公司會放慢招聘步調，並不是完全停止招募，而是暫停開發項目，在工程、技術等更優先的領域進行招募。

通貨膨脹、戰爭都影響裁員，技術需求可能不受影響

《Crunchbase》指出，裁員象徵著在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行的封城期間，這些企業的增長速度太快了，到了2022年，終於必須適應市場的現實。

根據《Crunchbase》的分析，6月是科技公司裁員最多的一個月份，至少有75家美國科技公司開始裁員。今年至今，共143家美國科技公司裁掉了超過2萬4000人，且還沒有跡象顯示何時會減緩。

對於微軟、Meta等公司的減緩招聘措施，《CNBC》指出，是因為通貨膨脹、烏克蘭戰爭和COVID-19持續影響到公司前景。不過，人資公司Robert Half的地區總經理斯拉賓斯基（Megan Slabinski）認為，技術相關的職位需求，不會在裁員潮中受到影響。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航