緬甸新聞自由再倒退，記者因拍攝反軍政府和平遊行遭判13年

據《美聯社》報導，緬甸新聞圖片社（Myanmar Pressphoto Agency）的34歲攝影記者Hmue Yadanar Khet Moh Moh Tun被法院定罪，為軍政府打壓新聞自由的最新舉措，尤其自2021年2月推翻翁山民選政府以來，軍方一直在鎮壓獨立媒體。

2022年12月，Hmu Yadanar與另外一名攝影記者Kaung Sett Lin因參與反對軍事統治的和平快閃遊行，被以「煽動罪」判處3年徒刑，如今又被判違反了該國的反恐法，原被判處3年的刑期將延長至13年。

在這場和平抗議中，Hmu Yadanar和Kaung Sett Lin及九名抗議者被捕。兩名記者在抗議遊行後方拍攝照片和影片時被快速衝進遊行隊伍中的軍車撞倒，Hmue Yadanar因此多處重傷，包含左耳被切成兩半、左臉頰撕裂以及左腳踝三處骨折，頭部也因受傷縫了15針。

據無國界記者組織稱，緬甸是僅次於中國、世界上關押記者人數最多的國家之一，而該國的新聞自由指數在全世界的排名接近墊底，2023年在180個國家中排名第173位。

「通過對Hmu Yadanar額外判處 10年徒刑期，敏昂萊將軍領導的軍政府再次證明了緬甸記者所遭受壓迫的規模之大。」該組織巴黎新聞部負責人Daniel Bastard說。

自政變以來，緬甸的記者面臨極端危險或是被迫流亡，因為軍政府將許多報導定為刑事犯罪，目前至少有13家媒體的執照被吊銷，約156名記者被捕，其中50人仍被拘留。而在被拘留者中，已有31人被定罪和判刑，至少有4名記者在拘留期間被殺，其他人則遭酷刑。

大多數被拘留的記者都被控煽動罪，該項罪名被定義為散播恐懼或傳播虛假消息，導致公眾仇恨政府和軍隊，最高可判處3年徒刑，剩下的記者則根據反恐法被關押，該法刑罰從10年監禁到死刑不等。

律師表示，Hmu Yadanar決定不上訴；而一位不願透露姓名的家人表示，Hmu Yadanar於3月在仰光北部的永盛監獄接受了金屬植入物以修復左腿骨折，但目前仍需拄著拐杖走路。

「之前只有一個3年刑期的案例，所以我們可以堅定自己的想法。但她現在又收到了一條判決，我們為她感到難過。她告訴我們不要太擔心，要堅強，而我們現在能做的就是為她盡快獲釋祈禱。」該名家人於週三（5/31）向媒體說。

除了打壓新聞自由，軍政府為鎮壓異見人士，開啟最新一次的逮捕。《曼谷郵報》報導，近日軍政府以「煽動罪」逮捕了緬甸知名饒舌歌手ByuHar，因其在幾十萬粉絲臉書專頁發布影片，批評軍政府無法處理緬甸各地區輪流停電的問題，並指出「翁山政府會做得更好。」

曾於今年4月拜訪緬甸的前聯合秘書長潘基文在週三表示，他正在與緬甸軍方當局以及武裝抵抗組織成員進行溝通，並呼籲各國對緬甸施加更多外交壓力以結束該國的暴力行為。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒