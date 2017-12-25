【影片】聖誕老人發禮物發到哪一國了？美加軍方掌握最新動態

美國總統川普：「你希望奶奶出院嗎？這就是你的願望？這個願望比想要玩具還棒。」

美國總統川普和第一夫人在白宮接電話，給準備過聖誕節的小朋友一個驚喜。每年到了聖誕前夕，美加兩國的北美防空司令部（NORAD）都會追蹤聖誕老人動態，看他送禮物送到哪裡了，並在專屬網頁上即時更新。除了全球兩百多國網友上站查看之外，司令部還會接到七到十萬通查詢電話，大部分都是好奇的小朋友。

維護孩子的耶誕夢 傳統已半世紀

這項超夯活動起源自1955年。當時廣告商搞噱頭，請小朋友撥打聖誕老人熱線，沒想到廣告傳單上的電話號碼打錯，導致美國防空司令部湧入數十名小朋友的電話。為了不讓孩子的耶誕夢就此破碎，基地長官要求屬下假扮成聖誕老人回應。這項溫馨傳統不但延續下來，而且越玩越大，至今已經邁入第62個年頭。

線上即時追 語音助理也能查

2007年，北美防空司令部推出Google地圖即時追蹤聖誕老人送禮路線。近幾年，活動網站還製作專屬影片，由司令部人員配音，一一介紹聖誕老人經過的城市。近年來，追蹤方式越來越多樣， 司令部除了在社群網站上貼文提醒之外，也和Alexa、Cortana等等智慧語音助理合作，讓民眾隨口一問，就知道聖誕老人是不是快到我家了。

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實習編輯：賴彥汝

核稿編輯：李漢威