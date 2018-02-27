【影片】行人vs.單車的路權之爭，有解嗎？看看世界第一單車城市怎麼做

台灣素有「自行車王國」之稱，但除了是生產大國，單車似乎尚未融入我們的日常生活。尤其在台北市，騎士與行人之間搶道、衝突，甚至告上法院的例子所在多有。到底在人行道上，行人和單車誰的路權比較大？世界上有沒有其他城市，能解決人車爭道的問題？

單車能否騎上人行道？依照首善之都台北市的規定，分為「人車分道」和「人車共道」兩種。人車分道，代表自行車應該騎自行車道，行人不該闖入，只是車道有可能設在人行道上，也可能在馬路邊；人車共道，則是用標示牌標明，沒有明顯標線區隔，雙方共用人行道空間，以行人優先。如果不是這兩種情況，單車就不能騎上人行道，違者可以開罰。

規定看似清楚，但實際上路，糾紛還是不少，有沒有辦法讓所有用路人都滿意呢？

說到這，就不得不提丹麥首都哥本哈根。你可能不知道，50年前，哥本哈根的主要移動工具其實是汽車，但1970年代的石油危機成了轉捩點，政府與市民開始反思城市的移動方式，並從軟硬體各方面建置一個友善單車的城市。如今，哥本哈根已連續好幾年在全球友善單車城市排名第一，有高達六成市民在市區內通勤都選擇單車，單車道總長大約400公里。

丹麥政府也訂下目標，2025年，哥本哈根將成為全球第一個零碳排放城市，並持續規劃更好的城市單車道設計。哥本哈根在2016年時，進入市中心的日均單車數量已經超過汽車數量。從很多措施可以感受到，他們把「單車」視為不同於車輛與行人的另一個族群。首先，當地自行車道有獨立專屬交通號誌，另外，自行車道與人行道完全分離之外，還跟汽車道平行且雙向都設立，能降低車流方向相反造成的事故比例，也能提升單車車速。

關於車速，哥本哈根有一個特別的設計「Green Wave」，這是一個專屬於單車的系統，在主要幹道的交通尖峰時段，當騎士的時速保持在20km/hr上下時，透過精心設計的交通號誌控制，就可以保證騎士一整路都是綠燈，暢行無阻。而Green Wave系統的車道還很貼心，除了路上的感測器會協助騎士感測速度外，還在路面設置燈號，提醒騎士的時速是否有在Green Wave的範圍內，沒有的話綠燈便會熄滅，提醒騎士必須加快速度，這樣的系統更大大提升了自行車移動的效率。

當自行車道碰上公車站，哥本哈根不會跟台北一樣，讓公車擠壓自行車，而是採取各種方式讓兩者並存。例如讓自行車道繞過公車站後方，或是獨立出一個島狀的公車等待區，在保存自行車道空間的前提下，降低公車乘客與單車騎士發生意外的機率。

其他哥本哈根的友善單車設計：

在大眾運輸車站附近廣設自行車停放空間，讓轉乘不同交通工具的旅客更加方便 火車、捷運及船上皆設置有自行車專用區，給騎士更多元的選擇。 在單車道上架設了特殊設計的垃圾桶，騎士在騎乘狀態下就能丟垃圾。 在路口設置顯示器，告訴大家今天有多少輛單車通過這個路口，讓已經在騎的人感受到自己是廣大群體的一部分。 部分路口的單車停止線會在汽車停止線的前面，讓汽車駕駛在起步前就能夠注意到自行車。 在汽車號誌由紅燈轉成綠燈前，單車號誌會提早0.5~2秒的時間先變成綠燈，降低右轉汽車與剛起步的單車產生碰撞的機率。 部分已規劃右轉道的交叉路口，單車可以直接紅燈右轉。

然而，人車衝突還是無法完全避免，要是哥本哈根的行人不小心走到單車道上，騎士可是會毫不留情的要你閃邊！但也不是自行車就一定最大，政府明定一套完整罰則規範騎士，同時也在路上強力執行。追根究底，路權觀念還是從小紮根，丹麥部分學校規定，小朋友從一年級入學就要學習如何安全守法的騎車上路，小學畢業還有單車路考，甚至動員轄區警察監考，藉此培養人車互相尊重的自行車文化。



反觀台北，2017年7月已開始對違法騎上騎樓與人行道的自行車開罰，2018年也會針對重點區域開始拖吊違停單車，但除了開罰，相關措施有沒有以騎士為出發點來設計？汽機車駕駛、單車騎士與行人能不能彼此尊重路權？如何讓所有人都能安心、有效率的用路，恐怕需要更完善的規劃。

延伸閱讀：

資料來源：

諮詢顧問：器研所 設計總監 張博翔Henry

企劃／文字：許家嘉

動畫製作：游子慧

核稿編輯：李漢威