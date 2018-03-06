回收綠報報#9｜專業分離術，帶你瞭解紙容器處理：不只有再生紙漿，更有塑膠二次料

用完的咖啡紙杯、紙製便當盒，你知道要丟到「紙容器」類回收，而不是紙類回收嗎？

這是因為紙容器的處理需要特殊技術！我們來到臺灣最專業的紙容器處理廠「連泰公司」，看看紙容器回收後怎麼處理呢？

大致上的流程是紙容器進 廠之後會經過環保署委託的第三方公正機構做認證，認證解包完之後，會送到水力散漿區，水力散漿。

紙漿取出之後，塑膠跟鋁箔的部分進入所謂的浮力分選，將一些重的部分取出，之後再進入鋁塑分離的過程，將鋁箔跟塑膠分開，因為紙容器主要是複合材質，裡面包含很多層，有塑膠，也有鋁箔，第一步就是要將它分離，這部分是相當不容易。

第二部分是分離之後還要個別分選出來，個別分選出之後又要進行個別的再利用，這些都是我們原本連泰公司沒有做過的事情，困難點的部分是在這裡。

最後塑膠再經過一次清洗，將塑膠送入造粒機，進行造粒，再生的塑膠粒可做為各類射出級塑膠粒的替代原料或色母。也可製作成環保「塑木」建材。其他回收物質如：鋁箔可作為廠內的污水處理劑等，每種材質都有它的用途。

紙餐具、紙類大不同，下次回收記得要做好紙容器跟紙類的分類喔！