【國際大風吹】為什麼美國就是管不了槍？

這集要聊一個台灣人永遠覺得莫名其妙的問題：為什麼美國就是管不了槍？

你可能記得，讓歐巴馬落淚的2012年桑迪胡克小學槍擊案、前年的奧蘭多同志夜店槍擊案、去年的賭城大屠殺，到上個月的佛羅里達高中槍擊案。現在，在案發學校的學生帶頭之下，美國又掀起一波反槍浪潮。甚至有挺槍派的大叔，把自己的槍在鏡頭前當場銷毀。

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五項數據看美國槍枝問題

到底美國的槍枝問題有多嚴重？我們來看幾個數字，先說結論：只能用獨步全球來形容。

美國只有全世界5%的人口，但卻有全世界將近50%的私有槍枝，估計在三億把上下，平均幾乎每人一把。 美國每年有超過三萬五千人死於槍擊，其中大約三分之二是自殺，三分之一是他殺。 算起來，被別人開槍打死的機率，竟然比死於車禍還要高，而且也在先進國家當中高居第一。 美國每年發生多少起大規模槍擊案呢？其實沒有一體適用的法定標準，如果用最嚴格的定義來算，過去五年來，平均每年發生超過七起、單一事件單一兇手造成四人以上死亡的槍擊案。 但可能最讓人害怕的數據是，美國史上死亡人數最多的前十大槍擊案，就有一半發生在最近五年，難怪讓人覺得頻率越來越高。

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看起來槍的問題很大條，但怪就怪在，美國國會已經超過20年沒有通過任何加強槍管的法案了，這是為什麼呢？

原因一：憲法保障

擁槍派最常掛在嘴邊的，就是憲法第二修正案。「人民持有及攜帶武器的權利不得被侵犯」，儘管整段條文的立法精神一直有爭議，但兩百多年前的這段話，始終是擁槍派的靠山。而2008和2010年，美國最高法院更做出兩次指標性判決，肯定個人擁槍權確實受到憲法保障，導致任何想要加強管制的提案，很容易就被扣上違憲的大帽子。

原因二：全國長槍協會

全國長槍協會NRA，是美國最有影響力的利益團體之一。他們主張槍只是工具，是好是壞，要看用的人是誰。

NRA執行副總拉皮耶（Wayne LaPierre）：「永遠別忘記，想阻止拿槍的壞人，就得靠拿槍的好人。」

NRA號稱在全美擁有五百萬個會員，可以動員五百萬張選票，而且近幾年更每年都砸下三到五百萬美金的政治遊說費用，左右政策走向。這還不包括每次碰到選戰，花在支持或反對特定候選人的宣傳費用。例如2016年，他們就花了三千萬美金、上億台幣替川普助選。在NRA運作下，地方和中央的槍管措施往往胎死腹中。

原因三：民意

或許最諷刺的是，槍管的最大障礙恐怕是民意本身。很難想像吧？從90年代以來的民調數字來看，其實加強槍管一直是美國主流民意，但反對槍管的聲浪逐漸追上，到2010年首度打平之後，雙方就陷入纏鬥直到現在。

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不少分析指出，每次發生重大槍案後，就會湧現一波反槍聲浪，但三分鐘熱度很快就會燒完，反而是挺槍派民眾非常強悍，任何想加強槍管的民意代表，都會被他們用選票懲罰。也難怪很多政治人物一碰到槍擊案，總是以拖待變，反正風頭一過就沒事了。

美聯社影片截圖

但這次，會不會不一樣呢？這次，很多失去好友的佛州高中生，發起一場名叫#NeverAgain、#悲劇不重演的反槍運動。

領導人之一、18歲的艾瑪（Emma Gonzalez），加入推特兩星期內，就吸引超過一百萬人關注，已經超過NRA帳號的追蹤人數。很多運動參與者對年輕人喊話，說18到29歲，是最政治冷感、最少投票的族群，大家應該要趕快對民意代表施壓，用選票帶來改變。佛羅里達州議會正在審查一項加強槍管的法案。就連競選的時候非常挺槍的總統川普，也表態說要加強槍枝管制。

這次，會不會不一樣？

撰稿／主持：李漢威

拍攝／後製：大雲文創

核稿編輯：楊之瑜