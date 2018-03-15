【90秒冷知識】確保真空，瓶蓋也要「按聽看」

走進便利商店、大型超市，各式保健食品琳琅滿目，但，這些食品真的安全嗎？購買保健食品前，除了注意來源、成分及認證標章等，大部份的人卻忽略了「產品瓶蓋」，才是確認品質安全的第一道防線。

Photo Credit: TNL Brand Studio

一般最常見的保鮮方式「真空」，原理是幫食物設立一道防護牆，阻隔外界空氣危害侵入，使外界的氧氣無法滲透進去，減低了氧化、酸敗速率，自然也就延長了食品的保鮮度。

尤其當人們購買保健食品是為了要追求健康，但包裝真的密封安全嗎？到底要怎麼確認這些食品的包裝密合度足夠，才能真正鎖住食物營養呢？

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白蘭氏是世界第一個擁有「三重安全防護」專利技術的瓶蓋，讓消費者只要透過「按、聽、看」就可以確認內容物是不是在真空安全狀態。

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首先，按壓瓶蓋上的金屬片，確認瓶蓋沒有突起，代表空氣是完全密封的。

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接著，轉開瓶蓋要聽到「啵」一聲，才真正開啟原本緊鎖在瓶中的真空與新鮮。

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最後一步，就是當瓶蓋被開啟後，會看到產品上的安全環與蓋緣分離，而且沒辦法再蓋回去。

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除了確保產品真空密封，所使用的密封材質也需要符合食品級標準，才不會溶出影響健康的化學物質，使瓶內產品品質維持穩定一致。下次購買保健食品，記得也要留意包裝，不要讓瓶蓋成為食品的隱形添加劑喔。