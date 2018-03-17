【國際大風吹EP2】川普vs.金正恩，誰才是談判大師？

這集要聊的，是一個讓川普和好幾任美國總統都很頭痛的問題：美國應該相信北韓嗎？

接受金正恩的邀約之後，川普這麼說：「（北韓）說不會射飛彈了。你想想，不會試射了。我相信，我真的相信。我想他們有誠意。我想他們想要和平，時間到了。」

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原來，北韓從今年第一天就展開一波笑臉攻勢。金正恩在元旦演講上說，要參加南韓主辦的平昌冬奧。

1月9號，雙方舉行暌違兩年的高層會談，同意化解緊張關係，還把斷了很久的軍事熱線重新開通。2月9號，南北韓運動員共同組隊，共舉朝鮮半島旗，在冬奧開幕式一起進場。連動作超整齊的北韓啦啦隊也來了。同時，金正恩的妹妹金與正，更率領高官團，邀請南韓總統文在寅到北韓訪問。3月5號在平壤，南韓官員破天荒第一次見到金正恩本人。

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當晚他和第一夫人李雪主設宴招待，不只從頭到尾笑容可掬，還透過南韓官員傳話給川普，說願意跟美國坐下來談放棄核武的可能性。協商過程中，會暫停所有飛彈試射和核武試爆。3月8號，川普在白宮聽完南韓官員的簡報之後，當場就宣布5月前要跟金正恩坐下來談。

南韓國家安保室長鄭義溶：「川普總統謝謝我們的簡報，也說他會在五月前跟金正恩會面，希望達成永久的去核化。」

美國史上還沒有任何一位總統，在任內跟北韓領導人見過面。這個消息引發全球關注，川普自己更是得意洋洋：「他們說歐巴馬也行啊。相信我，他辦不到！他不行。對了，小布希也辦不到，柯林頓也不行。他們有過機會，但一事無成。」

但，金正恩有這麼容易搞定嗎？川普可能忘了，美國跟北韓交手幾十年，一直在希望和失望之間反反覆覆。

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1994年，柯林頓和金正恩的爸爸金正日，史上第一次就核問題達成協議。北韓答應暫停興建兩座核子反應爐，等於放棄用反應爐提煉可以製造核彈的放射性元素鈽，來換取美方的援助。沒想到，北韓雖然真的停工，放棄濃縮鈽，後來卻開始生產另一種也可以做核彈的元素—濃縮鈾。同時，也開始試射彈道飛彈。

2002，小布希上台剛滿一年，馬上把北韓貼上「邪惡軸心」的標籤，兩國關係瞬間惡化。白宮認為平壤當局根本沒有放棄核武的打算，所以也停止援助。同一年底，北韓宣布重新啟動核子設施，94年的協議就此作廢。

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從2003年開始，美國、南韓、日本、中國、俄羅斯，一起跟北韓展開所謂六方會談。北韓好幾次提出，只要能保證不會軍事威脅北韓、不會武力推翻政權，就可以放棄核武。而美國則說，只要能確認北韓一步步放棄核武計畫，就可以交換其他條件。但每次談到怎麼實地檢驗的細節，談判就會破局。就這樣來來回回談了好幾輪，過程中，北韓甚至還進行了第一次核子試爆。

直到2009年，各國質疑北韓假借發射衛星的名義，測試彈道飛彈技術，所以發動經濟制裁。北韓乾脆宣佈退出談判，所有同意事項全部作廢，核子計畫全面恢復。

這樣進一步、退兩步的劇本，反覆重演。

2012年，金正恩接棒之後，加快了飛彈和核彈測試的腳步。儘管歐巴馬政府加強制裁力道，卻沒有收到明顯效果。到了去年，川普上台之後，北韓先號稱試爆氫彈成功，又兩度試射洲際彈道飛彈，揚言有能力攻擊美國境內任何地方。當時，東北亞情勢極度緊張。川普高分貝警告金正恩不要亂來：「北韓最好不要再威脅美國了。他們會嚐到烈焰和怒火，史無前例的等級。」

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但怎麼會過個新年，金正恩就180度大轉變，突然要和解了呢？不少分析指出，金正恩的外交手段，幾乎完全模仿爸爸和爺爺：先把緊張情勢拉到最高，再拋出和解的可能性，最後在談判中，收割自己想要的經濟援助，一方面緩解制裁壓力，另一方面也有錢繼續開發武力。

一邊是71歲、自稱最會談判的交易大師，要完成前三任美國總統做不到的成就；另一邊是小他一半、34歲的金家第三代領導人，接班五年多以來，手段越來越厲害。史無前例的川金會，雖然一切細節都沒敲定，但能不能突破幾十年來原地打轉的困局，值得我們繼續看下去。

企劃／主持：李漢威

拍攝／後製：大雲文創

核稿編輯：楊士範