回收綠報報#13｜環保外交–行銷臺灣寶特瓶回收成果！

第六屆國際海洋垃圾研討會於3月12日至16日於美國加州聖地牙哥召開,臺灣環保署資源回收管理基金管理會副執行秘書宋欣真在會議中發表「臺灣PET瓶回收系統及應用」(Taiwan’s PET Bottle Recycling System and Application),宣傳資源回收體系及寶特瓶回收的成果,並於網絡建立午餐會(Networking Lunch),以「透過社群媒體促進海洋垃圾的清理及再利用」為主題,增加國際交流機會,主動宣傳臺灣治理海洋垃圾的努力與成果,提高環保工作的國際能見度。

圖 / 環保署提供

3月15日網絡建立午餐會(Networking Lunch)

我國發起主持的「透過社群媒體促進海洋垃圾的清理及再利用(Promote the clean-up and recycling of marine debris through social media)」議題,成功宣傳我國治理海洋垃圾的投入與成果,更提高了台灣的國際能見度。現場集滿包含美國,冰島,德國等來自11國19位專家學者及環團的簽名,連國際知名的發起掰掰塑膠袋(Bye Bye Plastic Bags) 運動的梅拉蒂也熱情參與這個議題。

圖 / 環保署提供

會場更以廢棄物再製的藝術品陳列,像是廢寶特瓶、廢PP、廢玻璃容器回收再利用製成的背袋、毛毯、手機架,以及玻璃藝術品。吸引各界目光,成功行銷我國推動資源回收循環再利用的努力。

圖 / 環保署提供

而副執行秘書宋欣真在發表臺灣PET回收的成果後,更受邀參加次日其他工作小組會議,分享更多台灣回收與分類的經驗,現場更回應發現太平洋垃圾漩渦的摩爾船長的提問,甚至與主導計算海洋塑膠垃圾研究的詹姆貝克教授交流臺灣現況。本屆國際海洋垃圾研討會中,許多國家以及知名環保人士皆認為臺灣資源回收體系創造了奇蹟,也對於限塑及禁用塑膠微粒等政策對臺灣施政有了更深的認識,甚至驚艷臺灣的作法,印尼的廢物平台更貼文宣傳,大大提升我國環保施政能見度。

圖 / 環保署提供

《華爾街日報》於105年報導肯定臺灣是垃圾處理的天才,國際間也有越來越多重要會議重視我國資源回收環保施政的成果,接受我國官方論文投稿。這些成果,都歸功於每一位民眾隨手回收的投入。讓我們繼續動手創造循環經濟的基礎,共同維護我們的環境!

